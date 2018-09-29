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Ученые выявили связь между разводами и офисной работой

, ИА "Амител"
Чаще всего разводятся супруги, которым по работе приходится много общаться с представителями противоположного пола

Фото: cznews.info

Шведские социологи решили выяснить, какие факторы влияют на счастье в семейной жизни — будет ли пара жить долго и счастливо, либо расстанется в первые годы, сообщает "РИА Новости".

Специалисты проанализировали данные обо всех семейных парах в Дании, вступивших в брак с 1981 по 2002 годы. Эта скандинавская страна была выбрана неслучайно: датчанки чаще других делают успешную карьеру после рождения ребенка, но при этом расстаются с любимыми.

Выяснилось, что чаще всего разводились супруги, которым по работе приходилось много общаться с представителями противоположного пола. Так, мужчины, работавшие преимущественно в женском коллективе, уходили из семьи на 15%. В зоне особого риска — люди с высшим образованием. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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