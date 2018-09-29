Лавров призвал США перестать вмешиваться в дела других стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя выступление президента США Дональда Трампа в ООН, заявил, что если США привержены принципу суверенитета, то им не нужно вмешиваться в дела других стран, сообщает "РИА Новости".

"Трамп, между прочим, сказал, что он твердо выступает за суверенитет каждой страны на свете, я это очень сильно поддерживаю. США не только устами президента Трампа говорят, что суверенитет — это главное, а все многосторонние дела — это второстепенное, так у них и записано в конституции… но, с другой стороны, если США привержены суверенитету как основополагающему принципу, то, наверное, не нужно вмешиваться в дела других стран", — сказал Лавров.