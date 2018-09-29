Объявлен сбор денег на жизнь "малоимущему" депутату Госдумы

Благотворительный фонд "Человечек" объявил сбор денег на "счастливое будущее" депутату Госдумы Веры Ганзя, которая ранее пожаловалась на зарплату в 380 тысяч рублей.

Акцию назвали "Вера Ганзя попала в затруднительное положение".

"Здравствуйте! Дорогие друзья, знакомые и просто неравнодушные люди, просим помощи в сборе денежных средств для депутата Государственой Думы. Вера Ганзя попала в затруднительное положение, ей не хватает заработной платы. "Если бы давали представительские расходы — было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", — сетует народная избранница", — говорится в обращении фонда.

Такое положение дел парламентарий объясняет тем, что она из своего кармана оказывает материальную помощь людям и различным учреждениям.

"В настоящий момент средняя зарплата депутата составляет около 380 тысяч рублей, естественно, что это капля в море при нынешней сложной экономической ситуации. Благотворительный фонд "Человечек" выражает надежду, что мы всем миром сможем спасти слугу народа. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее. Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей. Спаси Вас Боже", — говорится на сайте организации.

В фонде поставили цель — собрать 380 тысяч рублей. На момент публикации удалось собрать 85 рублей.