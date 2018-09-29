Адвокат по "делам о мемах" в Барнауле заявил об угрозе уголовным делом

Адвоката Романа Ожмегова из Барнаула, который представляет в суде интересы Марии Мотузной, Антона Ангела и Андрея Шашерина, обвиняемых по "делам о мемах", вызвали на допрос в Следственный комитет, поскольку ему вменяют избиение четырех полицейских, пишет "Ридус" со ссылкой на самого Ожмегова.
"21 сентября моего доверителя Антона Ангела пытались поместить в психиатрический стационар. Я помешал сотрудникам центра "Э". Моему подзащитному были причинены телесные повреждения, физическая боль. Мы написали заявление в полицию, прошли все необходимые медицинские этапы — рентгены, УЗИ. В понедельник меня вызвали в Следственный комитет и заставили дать объяснения по рапортам полицейских — они написали, что я якобы разбил им лица", — рассказал Ожмегов.
Он подчеркнул, что физически не мог ударить полицейских — одной рукой он держал своего клиента за одежду, а другую руку ему заломили за спину. Но, как отметил юрист, следователя это не убедило.
"В приватной беседе следователь мне сказала, что дело против меня все равно будет возбуждено, так как я не отказываюсь от своих обязательств в плане защиты Мотузной, Шашерина и Ангела. Если я откажусь, ничего мне не будет. Если нет — будет дело по статье 318 части 3 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", — добавил Ожмегов.
Ожмегов заявил, что не собирается отказываться от защиты своих клиентов, несмотря на давление со стороны.
Однако адвокат опасается, что его могут отстранить от дел: "Если в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, значит, меня автоматически лишат адвокатского статуса и права представлять интересы моих подзащитных. Соответственно будут назначены другие адвокаты, которые будут делать то, что им скажут прокуратура и суд".
Напомним, нескольких жителей Алтайского края обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во "ВКонтакте". В частности, Мария Мотузная стала фигуранткой уголовного дела из-за мемов, Даниил Маркин — из-за картинки с героем сериала "Игра престолов", Андрей Шашерин — из-за коллажа.
Комментарии
Вывод только один: это - заказ "закрыть кого-нибудь" по 282. Любой ценой, чтобы оправдать этот закон и того, кто его вынес на обсуждение и принял.
Это уже свинство: при грубейшем нарушении закона сотрудниками полиции- незаконное лишение свободы, превышение должностных полномочий, причинении телесного вреда написать ещё донос. Т.е. совершить преступление с целью скрыть другое (другие). Преступный сговор с целью скрыть преступление.
Это уже : при грубейшем нарушении закона сотрудниками полиции- незаконное лишение свободы, превышение должностных полномочий, причинении телесного вреда написать ещё донос. Т.е. совершить преступление с целью скрыть другое (другие). Преступный сговор с целью скрыть преступление.
Скрыть другие преступления,.отягчающих обстоятельства, как и сговор
Полицейские выслуживаются перед начальством... Такое у нас "правовое государство". В России на полицию может повлиять только указание сверху или если дело вызывает много протестов и привлекает внимание.
Ну чё вотона путенская вертикаль власти во всей красе!
Адвокат должен работать языком,а не препятствовать руками исполнению служебных обязанностей представителями властей.
"избиение 4х полицейских ..." - это возможно?
Что то наша система право-охранения совсем в неприглядном виде обнажилась
один адвокат избил сразу четырех полицейских?!!
"Я помешал сотрудникам центра "Э"...
И это заявляет якобы юрист. Сам признаёт что нарушил ст 318. В самой демократической стране мира - США- уже бы похоронили. А у нас как минимум нужно лишать адвокатского статуса.
Ежели по Райкину там физически маломощные хлипаки, к тому же без чести и совести - возможно!
Верховный суд уже дал определения по лайкам и репостам нет там уголовной составляющей. Так что следаки готовьте попки, по полной будет вам за фабрикацию дел. Или кто то за долгоног нулевым хочет?
Это что за полицейские, которых избил ОДИН против ЧЕТЫРЕХ?
Уже постыдились бы врать такое!
29.09.2018 14:51 Помешать необязательно руками и ногами можно, также можно это делать в абсолютно правовом поле. Сама фраза, кстати, звучит забавно... "Я помешал сотрудникам центра "Э"... Которые пришли забирать человека вопреки решению суда, а вернее даже до решения суда по апелляции. Никаких действий до решения не должно было производиться... так должен ли адвокат помешать противозаконным действиям правоохранителей в отношении его клиента? Ответ - обязан.
29.09.2018 14:51
- гость -
"Я помешал сотрудникам центра "Э"...
И это заявляет якобы юрист. Сам признаёт что нарушил ст 318. В самой демократической стране мира - США- уже бы похоронили. А у нас как минимум нужно лишать адвокатского статуса.
Обидно за Барнаул, все чаще и чаще славится он на федеральном уровне в негативном плане. Становится опасно здесь жить...