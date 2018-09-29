Адвокат по "делам о мемах" в Барнауле заявил об угрозе уголовным делом

Адвоката Романа Ожмегова из Барнаула, который представляет в суде интересы Марии Мотузной, Антона Ангела и Андрея Шашерина, обвиняемых по "делам о мемах", вызвали на допрос в Следственный комитет, поскольку ему вменяют избиение четырех полицейских, пишет "Ридус" со ссылкой на самого Ожмегова.

"21 сентября моего доверителя Антона Ангела пытались поместить в психиатрический стационар. Я помешал сотрудникам центра "Э". Моему подзащитному были причинены телесные повреждения, физическая боль. Мы написали заявление в полицию, прошли все необходимые медицинские этапы — рентгены, УЗИ. В понедельник меня вызвали в Следственный комитет и заставили дать объяснения по рапортам полицейских — они написали, что я якобы разбил им лица", — рассказал Ожмегов.

Он подчеркнул, что физически не мог ударить полицейских — одной рукой он держал своего клиента за одежду, а другую руку ему заломили за спину. Но, как отметил юрист, следователя это не убедило.

"В приватной беседе следователь мне сказала, что дело против меня все равно будет возбуждено, так как я не отказываюсь от своих обязательств в плане защиты Мотузной, Шашерина и Ангела. Если я откажусь, ничего мне не будет. Если нет — будет дело по статье 318 части 3 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти", — добавил Ожмегов.

Ожмегов заявил, что не собирается отказываться от защиты своих клиентов, несмотря на давление со стороны.

Однако адвокат опасается, что его могут отстранить от дел: "Если в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, значит, меня автоматически лишат адвокатского статуса и права представлять интересы моих подзащитных. Соответственно будут назначены другие адвокаты, которые будут делать то, что им скажут прокуратура и суд".

Напомним, нескольких жителей Алтайского края обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во "ВКонтакте". В частности, Мария Мотузная стала фигуранткой уголовного дела из-за мемов, Даниил Маркин — из-за картинки с героем сериала "Игра престолов", Андрей Шашерин — из-за коллажа.