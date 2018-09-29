Власти Сингапура выплатят своим гражданам 511 миллионов долларов в качестве награды за вклад в развитие экономики страны, сообщает LIFE со ссылкой на сайте Министерства финансов государства.

Награда предусмотрена для совершеннолетних жителей города — это примерно 2,8 миллиона человек. Сумма же выплат будет зависеть от дохода граждан за прошлый год.

Отмечается, что люди, которые заработали 28 тысяч сингапурских долларов, получат $219. Жителей, чей доход не превышает 100 тысяч местной валюты, ждет награда в размере $146. Те, кто смог заработать более 100 тысяч сингапурских долларов, получат по $73.

Ранее сообщалось, что Сингапур вошел в мировой список самых безопасных городов.