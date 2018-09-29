Сорок человек отравились неизвестным веществом в Британии

Новый факт отравления неизвестным веществом зафиксирован в Великобритании — на этот раз пострадали не менее сорока человек, сообщает RT.

Инцидент произошел в британском Борнмуте. Отмечается, что в ночном клубе Cameo было распылено неизвестное вещество, пострадали как минимум сорок человек. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Посетители клуба и персонал были экстренно эвакуированы. По данным полиции графства Дорсет, в воздух попало "отравляющее вещество раздражающего действия".