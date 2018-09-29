Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 окладов своему заместителю Юрию Агибалову в связи с уходом на пенсию, сообщает "Коммерсант".

Причем, как отмечается, Агибалов через два дня после этого распоряжения снова был назначен вице-губернатором.

"Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?" — цитирует издание Гусева, который пообещал дать развернутые комментарии 1 октября, когда ему "подготовят документы".



О распоряжениях губернатора в отношении Агибалова написал Telegram-канал "Незыгарь". Там же были опубликованы копии документов, подлинность которых "Коммерсанту" подтвердили несколько источников в региональной власти.

Из них следует, что в субботу, 15 сентября 2018 года, Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора в связи с истечением срока трудового договора и отправлен на пенсию. Губернатор, опираясь на местный закон, распорядился выплатить Агибалову единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. Кроме того, с 16 сентября Агибалов получил бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка.

А уже в понедельник, 17 сентября, Агибалов постановлением губернатора Гусева был снова назначен на должность врио заместителя главы области с окладом 45 320 руб. Губернатор также распорядился установить Агибалову ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада.

Таким образом, только на должности, не считая пенсии с надбавкой, Агибалов будет получать более 180 тыс. рублей, пишет издание.