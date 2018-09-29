Суббота, 29 Сентябрь, 23:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,59
€ 76,23
438352
Обь
82см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Путин сменил начальника управления по внешней политике

, ИА "Амител"
Документ вступил в силу с момента подписания

Фото: 24smi.org

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Неверова на должность начальника управления президента РФ по внешней политике, сообщается на сайте Кремля.

Неверов на этой должности он сменит Александра Манжосина. Причина отставки не указывается.

"Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике", — говорится в документе, который вступил в силу с момента подписания.

Манжосин возглавлял управление президента по внешней политике с 2004 года.

Неверов начал работу на дипломатической службы, в 2009 году он был назначен послом в Швеции и проработал на этой должности пять лет. В 2014 году Неверов стал директором второго европейского департамента российского МИД.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:47
Реакция собаки на ругань хозяина восхитила пользователей Сети 0
22:53
Минфин сделал прогноз курса рубля до 2035 года 0
21:44
Путин посетит гонку Гран-при "Формулы-1" в Сочи 0
20:45
Порошенко отказался возвращать России $3 млрд долга 0
19:53
Белокуриха названа популярным горнолыжным курортом для новогоднего отдыха 1
19:44
Путин сменил начальника управления по внешней политике 0
18:44
От -1 до +22: погода в Алтайском крае на 30 сентября 0
18:27
Лавров пошутил: "Москва занята вмешательством в выборы в Каталонии" 1
17:54
Воронежский губернатор выдал своему заму "золотой парашют" в 23 оклада 8
17:37
Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве в Донецке 0
16:59
Названы 10 лучших фильмов про зомби за всю историю кино 0
16:33
Появились фото обвинившей Роналду в изнасиловании девушки 1
15:55
Жертвами цунами на острове Сулавеси стали почти 400 человек 0
15:31
Упитанный тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума 0
14:54
Лавров назвал способ ослабить США с помощью доллара 1
14:18
Вертолет для борьбы с террористами начнут производить в России 0
13:38
Сорок человек отравились неизвестным веществом в Британии 3
13:33
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 15 0
12:54
Российский Су-57 назвали "самолетом третьей мировой войны" 4
12:44
Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы 0
11:50
Власти Сингапура раздадут населению $511 млн в качестве награды 0
11:18
Адвокат по "делам о мемах" в Барнауле заявил об угрозе уголовным делом 19
10:56
ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула 1
10:39
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании девять лет назад 0
09:52
Водитель в Барнауле врезался в столб на "зебре" и бросил автомобиль 0
09:28
Объявлен сбор денег на жизнь "малоимущему" депутату Госдумы 35
08:49
Ученые выявили связь между разводами и офисной работой 1
08:26
Лавров призвал США перестать вмешиваться в дела других стран 1
07:50
Сборная России по биатлону может готовиться к Олимпиаде в Пекине на Алтае 0
07:34
Реально натурально: о полезных продуктах алтайского производства 2
07:19
"Здоровое сердце ребенка": как обследуют школьников и каковы результаты 0
07:03
Большую квартиру с сушилкой продают в самом центре Барнаула за 7 млн рублей 3
06:48
Ритейл наступает: Горный Алтай получит три "Пятерочки" до конца года 0
06:32
От чего повышается давление и какие последствия у этой болезни: инфографика 1
06:17
Дожди и тепло до +23 градусов ожидают в Алтайском крае 29 сентября 0
06:01
Когда примут Генплан Барнаула и как будет развиваться город до 2036 года 2
05:45
Депутат Госдумы объяснила недовольство заработком в 380 тысяч рублей 10
04:52
Новейший истребитель F-35B впервые разбился в США 1
03:46
Пропавшая в среду журналистка Znak.com нашлась в Челябинске в пятницу 2
02:47
Лавров предупредил о недопустимости провокаций с химоружием в Сирии 0
01:58
Российский пловец Морозов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров 0
00:47
Ученые нашли вымирающий новый вид колибри 0
23:59
Президент Финляндии рассказал, чем изумил его Путин: "Не забывает друзей" 0
23:47
Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют 0
23:35
Россия усилит системы радиоэлектронной борьбы в Сирии после крушения Ил-20 0
22:49
Пенсионный фонд будет администрировать изъятые у коррупционеров средства 0
22:25
Минздрав отметил тенденцию к снижению младенческой смертности 1
22:03
Первому в России покупателю iPhone XS не хватило денег 4
21:57
Центробанк сообщил о снижении внешнего долга России с начала года 1
21:44
Землетрясение в Индонезии вызвало двухметровое цунами 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.