Путин сменил начальника управления по внешней политике

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Неверова на должность начальника управления президента РФ по внешней политике, сообщается на сайте Кремля.

Неверов на этой должности он сменит Александра Манжосина. Причина отставки не указывается.

"Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике", — говорится в документе, который вступил в силу с момента подписания.

Манжосин возглавлял управление президента по внешней политике с 2004 года.

Неверов начал работу на дипломатической службы, в 2009 году он был назначен послом в Швеции и проработал на этой должности пять лет. В 2014 году Неверов стал директором второго европейского департамента российского МИД.