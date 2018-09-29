Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные горнолыжные курорты России для отдыха на грядущих новогодних праздниках.

Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Белокуриха в Алтайском крае составляют первую пятерку горнолыжных курортов России, популярных для отдыха в новогодние праздники 2019 года.

По данным сервиса, отдых на российских горнолыжных курортах в новогодние праздники бронируют на период от 4 до 6,5 ночей и платят за аренду жилья от 3 до 6 тысяч рублей в сутки.

Пять горнолыжных курортов России, популярных для новогоднего отдыха: