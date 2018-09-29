Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные горнолыжные курорты России для отдыха на грядущих новогодних праздниках.
Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Белокуриха в Алтайском крае составляют первую пятерку горнолыжных курортов России, популярных для отдыха в новогодние праздники 2019 года.
По данным сервиса, отдых на российских горнолыжных курортах в новогодние праздники бронируют на период от 4 до 6,5 ночей и платят за аренду жилья от 3 до 6 тысяч рублей в сутки.
Пять горнолыжных курортов России, популярных для новогоднего отдыха:
- Красная Поляна, Краснодарский край — 5,8 тысяч рублей/ 6,5 ночей *
- Шерегеш, Кемеровская область — 6,2 тысячи рублей/ 4 ночи
- Домбай, Карачаево-Черкесия — 3,6 тысячи рублей/ 5,5 ночей
- Приэльбрусье, Кабардино-Балкария — 3,2 тысячи рублей/ 5 ночей
- Белокуриха, Алтайский край — 3,3 тысячи/ 4 ночи
Комментарии
в Белокурихе скука смертная
там делать нЕчего