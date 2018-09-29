Реакция собаки на ругань хозяина восхитила пользователей Сети

В Сети набирает популярность видео, сделанное в Китае, на котором хозяин ругает своего пуделя на глазах у покупателей магазина, сообщает РЕН ТВ.

Собака, стоящая на задних лапах, смущается и, чувствуя свою вину, растерянно оглядывается по сторонам.