Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Сентябрь в Алтайском крае завершается отличной погодой, но самое время напомнить, каким в нашем регионе выдастся второй меся осени.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, согласно предварительному прогнозу на октябрь, средняя месячная температура воздуха в крае ожидается в диапазоне +2…+7 градусов, что выше нормы на 1,5-2,5 градуса.

Судя по имеющимся данным, в октябре наибольшее количество осадков, включая и мокрый снег, в нашем регионе выпадет на вторую декаду месяца. Однако, неблагоприятные погодные условия, вероятно, будут наблюдаться в отдельные дни и в самом начале месяца.

Напомним, что по информации алтайского ЦГМС, 1 октября еще будет теплым, но затем погода изменится. Так, с прохождением атмосферных фронтов западного циклона и затоком воздушных масс из Арктики, температуры воздуха на Алтае понизятся к ночи 3 октября до слабоотрицательных-слабоположительных значений. Днем в среду, 3 октября, будет всего +5...+10 градусов.

При этом прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками различной интенсивности в виде дождя, а местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом.

В целом же месячное количество осадков в нашем регионе предполагается около нормы, по западу Алтайского края меньше нормы (20-48 миллиметров, в предгорных районах 56- 116 миллиметров).