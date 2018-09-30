Воскресенье, 30 Сентябрь, 12:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,59
€ 76,23
437231
Обь
82см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Снег уже на подходе: прогноз погоды в Алтайском крае на октябрь

, ИА "Амител"
Уже первая неделя грядущего месяца обещает принести с собой мокрый снег

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Сентябрь в Алтайском крае завершается отличной погодой, но самое время напомнить, каким в нашем регионе выдастся второй меся осени.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, согласно предварительному прогнозу на октябрь,  средняя месячная температура воздуха в крае ожидается в диапазоне +2…+7 градусов, что выше нормы на 1,5-2,5 градуса.

Судя по имеющимся данным, в октябре  наибольшее количество осадков, включая и мокрый снег, в нашем регионе выпадет на вторую декаду месяца. Однако, неблагоприятные погодные условия, вероятно, будут наблюдаться в отдельные дни и в самом начале месяца.

Напомним, что по информации алтайского ЦГМС, 1 октября еще будет теплым, но затем погода изменится. Так, с прохождением атмосферных фронтов западного циклона и затоком воздушных масс из Арктики, температуры воздуха на Алтае понизятся к ночи 3 октября до слабоотрицательных-слабоположительных значений. Днем в среду, 3 октября, будет всего +5...+10 градусов.

При этом прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками различной интенсивности в виде дождя, а местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом.

В целом же месячное количество осадков в нашем регионе предполагается около нормы, по западу Алтайского края меньше нормы (20-48 миллиметров, в предгорных районах 56- 116 миллиметров). 

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:03
Уникальный болид российского производства для "Формулы-1" анонсировал Козак 1
11:51
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" рассказал о прибавлении в семье оленей 0
11:40
Неизвестные в Барнауле угнали автомобиль и сожги его в соседнем районе 0
10:57
Британия отправит в Норвегию солдат для наблюдения за подлодками России 0
10:44
Берлускони по-русски поблагодарил Путина за поздравление с днем рождения 0
09:57
Российскую подлодку "Казань" назвали самым грозным врагом флота США 0
09:43
Ребрендинг из-за "дела Скрипалей" проведут в Солсбери 0
08:46
Ученый РАН оценил угрозу летящего к Земле астероида размером с Биг‐Бен 0
08:27
США допустили возможность морской блокады России 3
07:50
Почти 1,5 тонны рыбы пытались незаконно провезти из Барнаула в Казахстан 0
07:34
Барнаульская школа от безысходности готова брать "учителей" с улицы 11
07:19
Власти рассказали о планах по ремонту дорог в Барнауле и Бийске на 6 лет 2
07:03
Дом с бассейном, хамамом и пляжем у калитки продают под Барнаулом за 20 млн 4
06:48
Роскошная и неповторимая: лучшие фото Моники Беллуччи 4
06:32
Солнце, ветер и +22 градуса: прогноз погоды в Алтайском крае на 30 сентября 0
06:17
Кто такие мученицы Вера, Надежда, Любовь и почему они стали святыми 18
06:01
Снег уже на подходе: прогноз погоды в Алтайском крае на октябрь 0
23:47
Реакция собаки на ругань хозяина восхитила пользователей Сети 0
22:53
Минфин сделал прогноз курса рубля до 2035 года 1
21:44
Путин посетит гонку Гран-при "Формулы-1" в Сочи 0
20:45
Порошенко отказался возвращать России $3 млрд долга 0
19:53
Белокуриха названа популярным горнолыжным курортом для новогоднего отдыха 1
19:44
Путин сменил начальника управления по внешней политике 0
18:44
От -1 до +22: погода в Алтайском крае на 30 сентября 0
18:27
Лавров пошутил: "Москва занята вмешательством в выборы в Каталонии" 1
17:54
Воронежский губернатор выдал своему заму "золотой парашют" в 23 оклада 8
17:37
Кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве в Донецке 0
16:59
Названы 10 лучших фильмов про зомби за всю историю кино 0
16:33
Появились фото обвинившей Роналду в изнасиловании девушки 1
15:55
Жертвами цунами на острове Сулавеси стали почти 400 человек 0
15:31
Упитанный тюлень покорил сердца посетителей японского океанариума 0
14:54
Лавров назвал способ ослабить США с помощью доллара 1
14:18
Вертолет для борьбы с террористами начнут производить в России 0
13:38
Сорок человек отравились неизвестным веществом в Британии 3
13:33
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 15 0
12:54
Российский Су-57 назвали "самолетом третьей мировой войны" 4
12:44
Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы 0
11:50
Власти Сингапура раздадут населению $511 млн в качестве награды 0
11:18
Адвокат по "делам о мемах" в Барнауле заявил об угрозе уголовным делом 21
10:56
ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула 1
10:39
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании девять лет назад 0
09:52
Водитель в Барнауле врезался в столб на "зебре" и бросил автомобиль 0
09:28
Объявлен сбор денег на жизнь "малоимущему" депутату Госдумы 35
08:49
Ученые выявили связь между разводами и офисной работой 1
08:26
Лавров призвал США перестать вмешиваться в дела других стран 1
07:50
Сборная России по биатлону может готовиться к Олимпиаде в Пекине на Алтае 0
07:34
Реально натурально: о полезных продуктах алтайского производства 2
07:19
"Здоровое сердце ребенка": как обследуют школьников и каковы результаты 0
07:03
Большую квартиру с сушилкой продают в самом центре Барнаула за 7 млн рублей 3
06:48
Ритейл наступает: Горный Алтай получит три "Пятерочки" до конца года 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.