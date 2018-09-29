Минфин сделал прогноз курса рубля до 2035 года

Министерство финансов России спрогнозировало номинальный курс доллара по отношению к рублю на ближайшие 17 лет, говорится в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, внесенном в Госдуму вместе с бюджетом.

Согласно базовому сценарию, в 2017-2020 годах средняя стоимость доллара составит 61,9 рублей, в 2021-2025 достигнет 66,4 рубля, в 2026-2030 — 71,1 рубля, а в 2031-2035 повысится до 73,9 рубля.

В ведомстве подчеркнули, что реальный эффективный курс рубля будет стабильным, номинальное ослабление связано исключительно с ростом цен в России и США, отмечает РБК.

Ранее экономист Deutsche Bank включил российский рубль в тройку самых недооцененных мировых валют.