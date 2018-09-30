Неизвестные в Барнауле угнали автомобиль и сожги его в соседнем районе

В Барнауле в субботу, 29 сентября, неизвестные с проспекта Ленина угнали автомобиль Toyota Corolla 2002 года выпуска, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

Угон, как отмечается, произошел в период времени с 00:00 до 17:00. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен в селе Жуковка Павловского района. Угонщики сожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления.

На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Сообщение о возгорании поступило в 17:55, в 18:16 пожар был локализован, в 18:19 — ликвидирован.