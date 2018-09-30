Актер Вахтанг Кикабидзе в эфире телепрограммы "Однажды" рассказал о борьбе с раком мозга и признался, что жив только благодаря своей жене, пишут "Аргументы недели".
Кикабидзе рассказал, что 37 лет назад жители Тбилиси даже приходили прощаться к дому актера, однако его жена Ирина отгоняла от дома "скорбящих". "Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", — подчеркнул он.
Также актер рассказал о своем состоянии во время болезни: "Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время".
Актеру удалось справиться с болезнью. Сейчас он счастливо живет в своем доме в центре Тбилиси. Время от времени он опровергает слухи то о его болезни, то о безвременной кончине, которые появляются в Сети.
Комментарии
только почему то он не вспоминает, что оперировали его в СССР в г. Ленинград
Думаю, не все, кого оперировали в СССР в г. Ленинград, победили болезнь. Поэтому, видимо, ему жену есть за что благодарить.
только почему то он не вспоминает, что оперировали его в СССР в г. Ленинград
Он ненавидит СССР как и Россию тоже.
Мы его разочаровали (с)
вот Кобзон любил СССР и не знал, что у нас такие хорошие врачи - зря только лечился в больницах Германии и Италии.
Как победил?Каждый день процедуры с переливанием.