Актер Вахтанг Кикабидзе в эфире телепрограммы "Однажды" рассказал о борьбе с раком мозга и признался, что жив только благодаря своей жене, пишут "Аргументы недели".

Кикабидзе рассказал, что 37 лет назад жители Тбилиси даже приходили прощаться к дому актера, однако его жена Ирина отгоняла от дома "скорбящих". "Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", — подчеркнул он.

Также актер рассказал о своем состоянии во время болезни: "Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время".

Актеру удалось справиться с болезнью. Сейчас он счастливо живет в своем доме в центре Тбилиси. Время от времени он опровергает слухи то о его болезни, то о безвременной кончине, которые появляются в Сети.