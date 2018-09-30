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Депутат Госдумы назвал обескураживающим заявление о морской блокаде России

, ИА "Амител"
"Опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий", - отметил Морозов

Фото: forumnov.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главы МВД США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России, сообщает RT.

"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий. Конечно, у нас есть чем ответить… Но это может привести к эскалации напряженности между нашими странами", — заявил Морозов.

Он также подчеркнул, что из соображений поддержания мира и безопасности Россия выступает "за диалог и нормальное взаимопонимание, чтобы адекватно отвечать всем вызовам международной повестки дня".

Ранее Зинке заявил, что ВМС США могут при необходимости блокировать Россию, чтобы не допустить контроля над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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