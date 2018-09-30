Правительство России предложило ежегодно увеличивать размер минимального размера оплаты труда на сумму, которая будет позволит устанавливать МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В январе Владимир Путин на встрече с рабочими завода пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая текущего года. Президент отметил, что несоответствие этих показателей несправедливо и "искривляет рынок труда". Таким образом МРОТ стал равен прожиточному минимуму, но лишь на 2018 год.

"Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №421-ФЗ в законодательство внесены изменения в части повышения минимального размера оплаты труда (далее — МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. Предусматривается, что, начиная с 1 января 2019 года и далее, ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года", — говорится в документе.

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

С января 2018 года МРОТ был установлен в сумме 9489 рублей в месяц, что составляло 85% от величины прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2017 года.