Титул "Мисс Финляндия — 2018" завоевала 23-летняя Алина Воронкова из города Пертунмаа, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По словам победительницы конкурса, она в совершенстве владеет русским и финским языками. Отец — русский, а мать — ингерманландская финка.

В своем Instagram Воронкова призналась, что шла к этой мечте целых три года. Она написала, что победить ей помогла сильная вера в собственные силы.

Алина Воронкова будет представлять Финляндию в финале конкурса "Мисс Вселенная — 2018", который состоится 16 декабря в Таиланде. Россию будет представлять Юлия Полячихина из республики Чувашия.