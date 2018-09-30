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Конкурс "Мисс Финляндия - 2018" выиграла модель с русскими корнями

, ИА "Амител"
Алина Воронкова будет представлять Финляндию в финале конкурса "Мисс Вселенная - 2018"

Фото: instagram.com/alinavoronkova_/

Титул "Мисс Финляндия — 2018" завоевала 23-летняя Алина Воронкова из города Пертунмаа, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По словам победительницы конкурса, она в совершенстве владеет русским и финским языками. Отец — русский, а мать — ингерманландская финка.

В своем Instagram Воронкова призналась, что шла к этой мечте целых три года. Она написала, что победить ей помогла сильная вера в собственные силы.

Алина Воронкова будет представлять Финляндию в финале конкурса "Мисс Вселенная — 2018", который состоится 16 декабря в Таиланде. Россию будет представлять Юлия Полячихина из республики Чувашия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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