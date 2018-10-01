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Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций в Барнауле в 2021 году превысит 44 тысячи рублей, предполагают власти краевой столицы.

На прошлой неделе первым заместителем главы администрации города Вячеславом Франком было подписано постановление за номером 1618 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Барнаула на 2019 — 2021 годы".

В приложении к этому документу содержатся весьма любопытные сведения, связанные с будущим нашего города.

Пожалуй, наиболее любопытен аспект, касающийся прогноза по заработным платам.

В целом, относительно этого в документе отмечается, что в период с 2019 по 2021 годы повышение заработной платы прогнозируется во всех сферах экономики города, а рост выше среднего ожидается в обрабатывающей промышленности, строительной отрасли, оптовой и розничной торговле, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

"Учитывая политику, проводимую на всех уровнях власти в целях повышения реальных доходов населения, в среднесрочном периоде темп роста оплаты труда по базовому варианту прогнозируется в пределах от 108 до 109%, по целевому — от 109 до 109,8%", — говорится в документе.

Согласно данным городских властей, по итогам 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в Барнауле составила 31 151 рубль.

По итогам 2018 года, по оценкам мэрии, средняя зарплата работников крупных и средних организаций составит 33 923 рубля.

В данном случае стоит подчеркнуть, что не нужно путать этот показатель со среднемесячной начисленной зарплатой в регионе. Она, напомним, в Алтайском крае является самой низкой в Сибири и за первые семь месяцев текущего года составила 24 590 рублей – это самый скромный показатель во всем федеральном округе.

Что же касается предполагаемого будущего, то согласно выкладкам городских властей, в 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в Барнауле может достигнуть 44 335 рублей.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города в ближайшие три года представлены в таблице (для увеличения – нажмите на изображение):