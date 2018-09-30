В Кургане судебные приставы потребовали 200 рублей госпошлины у 105-летней давно умершей старушки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Уральский меридиан".

Родственникам Марии Митрофановны пришло постановление, датированное 18 сентября, с требованием оплатить госпошлину в размере 200 рублей.

В службе судебных приставов родственникам давно умершей женщины пояснили, что они были вынуждены возбудить уголовное дело после вступления в силу решения суда.

Пользователи Сети посоветовали родственникам подать встречные иски с требованием выплатить пенсию женщины за "прожитые" годы после смерти.