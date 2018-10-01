ВКС России за три года уничтожили в Сирии 85 тысяч террористов

Воздушно-космические силы России за три года операции в Сирии уничтожили около 85 тысяч террористов, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главкома ВКС РФ Виктора Бондарева.

"Убитых террористов — порядка 100 тысяч, причем примерно 85 тысяч — это заслуга именно наших ВКС", — подчеркнул Бондарев.

Он добавил, что число уничтоженных объектов террористов — складов боеприпасов, укрепрайонов, штабов — исчисляется десятками тысяч.

"Все удары ВКС наносили и продолжают наносить точно по объектам террористов", — добавил сенатор.

По его словам, российским военным удалось остановить наступление террористов, взломать их оборону и создать плацдарм для правительственных сил Сирии.

Россия по запросу официального Дамаска в сентябре 2015 года начала в Сирии операцию против террористов.