Барнаул вошел в Топ российских городов с наибольшим "хождением" валюты

Независимое агентство Zoom Market провело социологическое исследование и составило список российских городов с наибольшим оборотом валюты среди населения. Барнаул занял в нем последнее, 25-ое место.

В опросе принимали участие жители 25 крупных городов. Тройку лидеров возглавляет Москва, за столицей следуют Махачкала и Калининград. Из сибирских городов, помимо Барнаула, в рейтинг вошли Новосибирск (8-ое место) и Омск (17-е место).

Как сообщают авторы исследования, лишь 16% россиян ответили, что у них есть валюта на руках или то, что они покупали валюту за последний год. На вопрос, зачем вам валюта, больше половины (57%) ответили, что таким образом хранят сбережения, 36% указали, что иностранные деньги нужны для поездок за границу (отдых), и 7% сказали, что валюта необходима для ведения бизнеса. Только 2% всех опрошенных указали, что они платили или им кто-то платил в валюте за последний год.

Самыми популярными валютами среди россиян стали евро (68%), доллар США (27%), иена (3%) и юань (2%).

Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров отметил, что по сравнению с 1990-и годами и началом 2000-х, когда доллар США был второй денежной единицей в России, с тех пор наличный оборот валюты у населения сократился в десятки раз и практически сошел на нет.

Эксперт отметил, что это произошло за счет укрепления и легализации экономики в стране. Примечательно, что в таких городах как Екатеринбург, Саратов, Иваново и Барнаул ни один их опрошенных респондентов не указал, что имеет "на руках" валюту и что с ним за последний год производили наличные валютные расчеты.

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.