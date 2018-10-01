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Названы регионы России, где нет глобального потепления

, ИА "Амител"
Летом там также не отмечено отклонение от нормальных для этих территорий температур

Фото: ltcuk.co.uk

Гидрометцентром был подготовлен анализ климатических трендов, пишет "Российская газета" со ссылкой на и.о. директора службы Дмитрия Киктева.

Как отметил Киктев, потепление происходит в нашей стране достаточно быстро. В частности, на арктическом побережье температура растет на 0,8 градуса каждые 10 лет, а в Москве на 0,6 градуса.

Но, как подчеркнул Киктев, в отдельных регионах России потепления не наблюдается вовсе: "Есть районы: юг Урала, юго-запад Сибири, юг Красноярского края, где потепления за последние 30 лет зимой не было. Даже отмечается некоторое похолодание".

По словам эксперта, летом также не отмечено отклонение от нормальных для этих территорий температур.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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