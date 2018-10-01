Связанный с другом Путина фонд получит более 6 млрд рублей из бюджета

Фонд "Талант и успех", среди учредителей которого близкий друг президента России Владимира Путина, миллиардер и музыкант Сергей Ролдугин, за три года получит более 6,3 млрд рублей из бюджета. В рамках нацпроекта "Образование" фонду предстоит создать центры выявления вундеркиндов в 35 регионах, пишет РБК.

Общие субсидии федерального бюджета фонду "Талант и успех" в 2019 году планируются на уровне 2,09 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд рублей — всего 6,35 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд, в 2017-м — 1,21 млрд, в 2016 году — 1,31 млрд, в 2015 — 0,58 млрд — это следует из реестра субсидий федерального бюджета.

В 2015-2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019-2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры​.

Сам Ролдугин говорил о своей дружбе с Путиным следующее: "Володя учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку. Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, кажется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к нему, и у него спал и ел. Так вот, познакомились. Потом меня забрали в армию, я служил в Ленинграде. Он как-то приехал ко мне на своем "Запорожце". Я через забор перелез и убежал в самоволку. И мы поехали кататься на машине по ночному Ленинграду. У машины глушитель был сломан, мы с ним гоняли и пели песни".

Образовательный фонд "Талант и успех" в 2014 году учредил по инициативе Путина образовательный центр "Сириус" в Сочи. Заявленная цель "Сириуса" — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и так далее. Ежемесячно в "Сириус" на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.

​В национальном проекте "Образование" указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда "Талант и успех", в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Согласно отчетам в Минюст, в 2015 году при своем открытии фонд израсходовал 9,76 млрд рублей (почти вся сумма — негосударственные расходы). Траты в фонде объясняли строительством помещений и закупкой оборудования. В 2016 году расходы снизились до 2,44 млрд рублей, а в 2017 году повысились до 6,28 млрд рублей.

Как вспоминает Forbes, Ролдугин, по словам Путина, тратит все свои заработанные деньги на покупку уникальных скрипок и виолончелей. На одной из прямых линий президент рассказал, что артист купил две скрипки и две виолончели. Путин признался, что лишь за виолончель Страдивари Stuart (1732 года) Ролдугин якобы заплатил $12 млн. Впрочем, эта покупка также не обошлась без странностей. Как только Путин объявил о дорогом приобретении Ролдугина и его цене, продавший виолончель аукционный дом Reuning убрал всю информацию о Stuart со своего сайта.