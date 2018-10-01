Соревнования между молодыми биатлонистами и ветеранами спорта "Эстафета поколений" прошла в пятницу, 28 сентября, на территории лыжно-биатлонного комплекса Алтайского училища олимпийского резерва. Стоит отметить, что подобные соревнования прошли впервые в биатлонной истории России. В эстафете приняли участие биатлонисты от 10 до 60 лет из Барнаула, Бийска, Змейногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включала нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревновались на лыжероллерах, на последних — бежали. Эстафета передавалась от старших более молодым участникам.

Как отметил председатель барнаульской Федерации биатлона Андрей Угаров, команды образовывались по случайному принципу путем компьютерной жеребьевки. Условия прохождения для всех были одинаковые, хотя дистанции для возрастных категорий были разные. Каждая команда состояла из четырех участников различных возрастов. Однако условия были разными: так ветераны бежали три круга по 1200 метров, старшие дети три круга по 800 метров, а младшие три круга по 300 метров.

"Эстафета поколений" — хорошая традиция, которую мы стараемся укрепить на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в юношеском возрасте. Знают и стремятся к этим высотам. В целом уровень молодежи в последние годы в Алтайском крае вырос" — пояснил многократный чемпион России по биатлону среди ветеранов Сергей Локтев.

По его словам, огромным толчком к развитию биатлона может стать открытие комплекса в Белокурихе, которое должно состояться в конце года. Ориентировочно, именно там будет готовиться к Олимпиаде в Пекине сборная страны по биатлону. В планах — проведение там и следующих чемпионатов страны среди ветеранов, которые каждый год проходят на алтайской земле.

Что касается "Эстафеты поколений", то первое место по итогам гонки заняла команда в составе Александра Костюченко, Юрия Морозова, Иван Жданова, Ксении Яковченко. На второй строчке расположился коллектив в составе Романа Шавалиева, Алексея Тимошина, Андрея Панкратова, Марка Долгова. "Бронза" у Сергея Локтева, Ивана Лыжина, Алины Хисамутдиновой, Платона Егорова.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга ГУДВИЛЛ.