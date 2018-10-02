ТрансТелеКом (ТТК) — один из крупнейших российских интернет-провайдеров — объявляет о запуске услуги "Интерактивное телевидение" и ОТТ-сервиса "ТВ без границ" в Западной Сибири. Абонентам телевидения от ТТК теперь доступно еще больше интерактивных функций. Кроме того, с помощью сервиса "ТВ без границ" услугу "Интерактивное ТВ" может подключить абонент любого провайдера домашнего Интернета по всей территории России.

В рамках новой услуги абонентам ТТК теперь доступны пакеты каналов в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, просмотра уже завершившихся программ. Также с помощью услуги "Мультискрин" можно смотреть любимые телевизионные каналы в рамках подключенного пакета сразу на разных устройствах в зоне действия домашней Wi-Fi сети: на телеэкране через приставку, на смартфоне или планшете через специальное приложение "ТТК ТВ".

Сервис "ТВ без границ" от ТТК позволяет абонентам пользоваться всеми интерактивными функциями телевидения, в том числе паузой и перемоткой эфира, электронной программой передач, архивом телепрограмм до трех дней. Кроме того, адаптивная технология вещания позволяет смотреть любимые каналы без задержек вне зависимости от скорости интернет-соединения.

Базовый пакет, включающий 108 каналов, в том числе HD-качества, можно подключить после приобретения приставки. Помимо основного мультиплекса в нем доступны новостные, познавательные, развлекательные, музыкальные каналы. Стоимость базового пакета –150 рублей в месяц.

Абонентам ТТК также доступен расширенный набор развлекательных, познавательных, информационных и детских каналов. Стоимость расширенного пакета — 249 рублей в месяц.

По желанию абонента дополнительно к основным можно подключить специальные тематические пакеты каналов на любой вкус: "Кино" для любителей фильмов и сериалов, "Спорт", "Матч! Футбол" — для спортивных болельщиков, а также пакеты "Познавательный", "Детский" и "Для взрослых". Подключая новые пакеты в дополнение к основным, абоненты могут сформировать собственное "телевизионное меню" в соответствии со своими интересами.

Для абонентов "Интерактивного ТВ" и "ТВ без границ" доступны дополнительные подписки на видеоконтент "Амедиатеки", IVI и START. Фильмы и мультфильмы из каталогов абоненты ТТК могут смотреть на экране телевизора через ТВ-приставку, а также на смартфонах и планшетах.

Для подключения необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку. Информацию о подключении "Интерактивного ТВ" в своем городе и содержанию пакетов каналов можно получить на сайте компании www.ttk.ru или по телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775 (звонок по России бесплатный).