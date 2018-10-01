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Следственный комитет проводит проверку по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка, который ушел из дома 26 сентября.

"По предварительным данным, несовершеннолетний ранее уходил из дома. Имеются данные о возможном его отъезде в другой город", — сообщает региональное управление СКР.

Правоохранители устанавливают местонахождения молодого человека.

Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: темно-серая куртка, серая олимпийка, синие джинсы, серые кроссовки.

С собой имел рюкзак с оранжевыми надписями.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-39, 29-80-02, или 02.