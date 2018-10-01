Фото: medrussia.org
Следственный комитет проводит проверку по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка, который ушел из дома 26 сентября.
"По предварительным данным, несовершеннолетний ранее уходил из дома. Имеются данные о возможном его отъезде в другой город", — сообщает региональное управление СКР.
Правоохранители устанавливают местонахождения молодого человека.
Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: темно-серая куртка, серая олимпийка, синие джинсы, серые кроссовки.
С собой имел рюкзак с оранжевыми надписями.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-39, 29-80-02, или 02.
Комментарии
вы имя и фамилию напишите может кто видел а то приметы сильные совсем ума у писак нет