Фото: ХК "Динамо-Барнаул"

Отдел инспектирования арен Высшей хоккейной лиги 28 сентября официально выдал разрешение на проведение матчей первенства ВХЛ на базе ЛДС Карандин Арена "Динамо". Ориентировочно, команда "Алтай" проведет там домашние игры с клубом "Южный Урал Металлург" 9 и 10 октября. После этого главная хоккейная команда края рассчитывает, что вернется домой — во Дворец спорта и зрелищ. Суд, который может разрешить открыть объект, состоится 9 октября.

Спортсооружение допущено к проведению соревнований после устранения ряда замечаний. В частности, были оборудованы судейские, раздевалки для спортсменов. Однако арена вмещает всего 320 зрителей. Таким образом, в клубе временно запретят посещать матчи бесплатно в рамках различных акций.

8 августа по решению Железнодорожного суда Барнаула был закрыт Дворец зрелищ и спорта. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.

В конце июля сотрудники пожарного надзора и прокуратуры выяснили, что из обнаруженных ранее 16 нарушений во Дворце спорта ликвидировали только одно. Прокуратура требовала его закрыть. Юристы Крайсовпрофа и арендаторов Дворца спорта пытались это оспорить, приводя различные аргументы, в том числе тот, что здание не видело капитального ремонта с 1966 года. Однако суд встал на сторону надзорного ведомства.