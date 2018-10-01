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Погода в Алтайском крае на этой неделе, как ожидается, отметится своей разносторонностью — не исключено, что местами даже пройдет мокрый снег, но затем в регионе вновь установится тепло.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 2 октября в регионе ожидаются дожди. Причем в предгорных районах они будут весьма сильными. В ночь на вторник температуры составят +5...+10 градусов, в западных районах будет 0...+5 градусов. Днем 2 октября в регионе будет +10...+15 градусов.

Наиболее холодным днем на этой неделе станет 3 октября. Ночные температуры составят 0...+5 градусов, а западных районах столбики термометров могут опуститься до — градусов. При этом в ночные часы ожидается дождь, а в предгорных районах вероятен мокрый снег. Днем будет до +15 градусов.

А вот уже в четверг районы края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится ясная погода без осадков и температура воздуха начнет постепенно подниматься.

К пятнице, 5 октября, воздух в Алтайском крае прогреется местами вплоть до +21 градуса, а в выходные столбики термометров в некоторых районах покажут +25 градусов.

Впрочем, теплая погода продержится недолго. Ожидается, что уже в понедельник, 8 октября, Алтайский край накроет мощная волна холода.