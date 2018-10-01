Телеканал "Россия 1" в программе "Вести недели" показал запись с камер видеонаблюдения, установленных снаружи и внутри донецкого кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

На видео видно, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе. В помещение заходит вооруженный человек, глава ДНР идет за ним, в этот момент происходит взрыв. По словам советника главы ДНР Александра Казакова, бомба была заложена над входом в кафе.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 2014 года. Вместе с ним в кафе "Сепар" погиб его телохранитель, также несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы ДНР квалифицировали случившееся как теракт.