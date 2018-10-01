С 1 октября в России вступила в силу часть антитеррористического пакета поправок, известного как "закон Яровой", пишет "Коммерсант".

Теперь провайдеры обязаны хранить интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Емкость хранилищ планируется каждый год увеличивать на 15% в течение пяти лет.

"Закон Яровой" был подписан президентом 7 июля 2016 года. Инициатива расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы.

С 1 июля 2018 года действует часть закона, обязывающая их хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, СМС, а также электронные сообщения интернет-пользователей.