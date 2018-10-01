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Суд в Горном Алтае приговорил к реальным срокам лишения свободы бывшего начальника управления образования, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Кош-Агачский район" Эдуарда Каранова и экс-депутата районного совета Досбола Солтанова за получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в январе 2016 года глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев организовал преступную группу, в которую вовлек Эдуарда Каранова и Досбола Солтанова.

"После этого вышеуказанные лица, действуя в составе организованной группы, с января 2016 года по декабрь 2016 года совершили ряд незаконных действий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, получив от директора охранного предприятия взятку в размере 725 000 рублей за обеспечение победы в конкурсе на оказание услуг по охране образовательных учреждений Кош-Агачского района. Общая сумма контрактов составляла более 12 500 000 рублей", — уточняют в СКР, добавляя, что дело в отношении Ауельхана Джаткамбаева было выделено в отдельное производство и рассмотрено в июле текущего года.

В итоге суд приговорил Каранова к двум годам восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 725 000 рублей, а Солтонова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 725 000 рублей.

Обвиняемые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.