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Автомобилистов в Алтайском крае предупреждают об ограничении движения 2 и 3 октября из-за военных учений.

По информации региональной Госавтоинспекции, 2 октября с 07:40 до 08:40 будет закрыто движение по автодороге "ЗАТО Сибирский – Р-256 – садоводство "Горизонт" и с 16:10 до 17:10 в обратную сторону.

3 октября движение будет ограничено на дороге "ЗАТО Сибирский – Р-256 – населнный пункт Полковниково" с 03:40 до 06:40.

В ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.