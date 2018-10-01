Фото: "Алтайский спорт"

В Алтайском крае 30 сентября прошёл Всероссийский день ходьбы. Участниками мероприятия стали более десяти тысяч человек разных возрастов по всему региону. В Барнауле День ходьбы традиционно проводился на "Трассе здоровья". Он стал самым многочисленным — на трассу вышло более 8000 человек. Многие преодолевали дистанцию несколькими поколениями семей, дружескими компаниями или рабочими коллективами. Уже не в первый раз принимают участие в акции представители медицинского университета. На этот раз на трассу отправились около 80 иностранных студентов из Индии, Египта, Сирии и Ирака.

Как писал Толкиен в своей повести "Хоббит": "Иногда я ухожу гулять на закате, сквозь лес к сумеречным горам. Я смотрю, как мир накрывает тьма, и все заполняет белый свет вечности…". Предлагаем посмотреть лучшие кадры прогулки.