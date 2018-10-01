В Феодосии (город в Крыму) изъяли тираж местной газеты "Город24", посвященной дому генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, пишет "TJournal".

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский канал" и подтвердил "Новой газете" и "Дождю" сам автор материала Владимир Мазурин.

Причем, как отмечается, в статье Мазурина даже не было упоминаний фамилии или должности Киселева. Автор рассказал, как в 2015-2016 годах участвовал в строительстве виллы на оползневом склоне в поселке Коктебель. В конце материала журналист напомнил, что вилла стоит в опасном участке, поэтому может обрушиться при сейсмических толчках.

"Пока вилла во всем своем великолепии являет жителям и гостям Коктебеля реализованную мечту человека-победителя над силами природы, великого мечтателя-чародея. Да поможет ему Бог", — рассказал Владимир Мазурин, автор статьи о доме.

По данным "Крымского канала", Мазурин действительно участвовал в строительстве дома Киселева, но не получил деньги за работу.

После публикации материала известный телеведущий написал заявление в полицию на имя главного редактора "Города24" Елены Войтовой и потребовал уволить ее, а также изъять тираж газеты.

Мазурин заявил, что перед заявлением в полицию Киселев потребовал от Войтовой выкупить весь тираж нового выпуска. Однако после ее отказа газету изъяли, а на место электронной версии поместили рекламный блок.

Газета вышла 23 сентября, а тираж забрали к вечеру, однако часть газет успели раскупить. "TJournal" обратился к Войтовой и редакции "Города24" за комментарием, но пока не получил ответа.

Отмечается, что Дмитрий Киселев говорил о строительстве виллы в Крыму еще в 2006 году: ради него он якобы заложил дом в Москве и взял кредит на 10 лет. Примерная стоимость дома оценивается в 200 миллионов рублей. На сайте об архитектуре и интерьерах Salon.ru есть материал о вилле, расположенной на обрыве в Коктебеле, построенной для "известного российского журналиста и телеведущего". Официального подтверждения этой информации нет.