Фото: avito.ru

Коттедж площадью 300 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом расположен на участке площадью 16 соток рядом с лесом в живописном месте. На территории выполнен ландшафтный дизайн, выделена зона под барбекю, бассейн, гараж и баню. В бане помимо парной есть просторная комната отдыха, имеется большая беседка.

Сам дом имеет два уровня. На первом этаже под чистовую отделку находятся две спальни, гостиная с панорамными окнами, кухня-столовая. В цокольном уровне частично выполнен ремонт.