"Трасса здоровья" в Барнауле в лыжном сезоне 2018-2019 годов начнет работу 2 декабря. Об этом сообщил руководитель компании "Мария-Ра" Александр Ракшин.

По словам основателя торговой сети, открытие зимнего лыжного сезона намечено на первое воскресенье декабря, вне зависимости от погодных условий. "Будет снег – пойдем на лыжах. Не будет – пойдем с палочками", — подчеркнул Ракшин. О том, на какие призы смогут рассчитывать барнаульцы, наматывающие километры на "Трассе здоровья", пока неизвестно.

Напомним, что в прошлом сезоне ритейлер разыграл среди любителей активного отдыха по 150 комплектов лыж и скидочных сертификатов в магазины "Мария-Ра", а также автомобиль Toyota Camry. Дополнительно были разыграны 10 лыжных костюмов Fisher.

Кстати, в предыдущий раз открытие сезона прошло в рекордно поздние сроки — 14 января. Это было связано с малоснежной зимой в Барнауле. Как обратили внимание лыжники, в 2017-2018 году в числе суперпризов отсутствовали снегоход и — впервые с момента основания акции — квартира.