Вторник, 2 Октябрь, 08:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,57
€ 75,99
433948
Обь
104см +22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Алтайский край до 3 октября живет по сценарию чрезвычайной ситуации

, ИА "Амител"
В регионе проходит Всероссийская тренировка по гражданской обороне

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходит в Алтайском крае 1 – 3 октября – на время учений для региона будет действовать свой сценарий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В региональном главке МЧС России отмечают, что в ходе тренировки в каждом субъекте страны будет отработан целый комплекс мероприятий: оповещение и сбор руководящего и личного состава органов управления, уточнение планов гражданской обороны и защиты населения, порядок проведения эвакуационных мероприятий в случае ЧС.

Также специалисты уточнят наличие запасов материальных средств и порядок их выдачи, выполнят другие мероприятия.

Накануне рабочие вопросы были отработаны в рамках заседания руководящего состава гражданской обороны региона и межведомственных оперативных штабов разного уровня.

Губернатор края Виктор Томенко, говоря об  этом, отметил: "Проводимая тренировка должна показать степень готовности органов управления и сил гражданской обороны края к выполнению мероприятий гражданской обороны. Результаты самым тщательным образом будут проанализированы для повышения эффективности работы, корректировки наших планов на всех уровнях".

Начальник ГУ МЧС по региона Игорь Лисин, в свою очередь, подчеркнул, что в период проведения тренировки необходимо уделить особое внимание каждой задаче на каждом уровне управления гражданской обороной.

Отметим, что 2 и 3 октября силы и средства гражданской обороны, спасательных воинских формирований, федеральной противопожарной службы МЧС России, аварийно-спасательных формирований, ГИМС и другие взаимодействующие структуры проведут практические тренировки по выполнению действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Во время проведения учения Алтайскому краю будут даны свои учебные задачи, в ходе решения которых будут выполнены практические мероприятия по проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ЧС", — резюмируют в региональном главке МЧС.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:17
Маленький отпуск: где отдохнуть всей семьей на осенних каникулах 0
08:06
Стингу - 67: как учитель словесности стал известным музыкантом 2
07:50
Реки мусора и жизнь после землетрясения: лучшие экологические снимки года 0
07:34
Известный провайдер запустил интерактивное ТВ и сервис "ТВ без границ" 0
07:22
Алтайский край до 3 октября живет по сценарию чрезвычайной ситуации 0
07:15
FITamic: команда экспертов по вашему внутреннему и внешнему
Здоровье - это не только питание и спорт. Рассказываем, как содержать тело и разум в полном порядке
07:03
Коттедж у леса продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей 0
06:48
Приставы "шутят": c барнаульца трижды взыскали один и тот же штраф 2
06:32
Так говорил Махатма Ганди: 10 лучших цитат великого философа ненасилия 1
06:23
Ракшин рассказал, когда "Мария-Ра" откроет "Трассу Здоровья" в 2018 году 0
06:14
Похолодание с дождями пришло в Алтайский край 2 октября 0
06:01
Глава Республики Алтай объяснил, почему ездит с машиной сопровождения 0
05:51
Фильм о революции 1917-го в Барнауле появился в Сети 1
04:58
Голикова: формула расчета пенсий должна быть модернизирована с 2025 года 0
03:49
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уйдет в отставку 1
02:42
Ученые развеяли миф о необыкновенном интеллекте собак 0
01:49
Охранник в школе увидел призрака, который попал в объектив камеры 0
00:12
Ученые выяснили, когда погибнет Вселенная 0
23:58
Концерт для енотов устроил флейтист в США 1
23:47
Агрессивные прихожане с палками напали на епископа в Татарстане 2
23:28
Минэкономразвития спрогнозировало возврат курса доллара к 64 рублям 0
22:59
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Шарля Азнавура 0
22:47
Опубликовано видео полета российского Су-27 около украинских кораблей 0
22:28
Барнаульский режиссер стал лауреатом международного киноконкурса 0
21:58
Украинского экс-министра задержали в Москве за нападение на посольство 0
21:44
Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа 0
21:24
Британия отказалась выдавать России бывшего совладельца банка "Траст" 1
20:53
Рособрнадзор проведет всероссийскую проверку учителей на профпригодность 1
20:34
Киселев написал заявление в полицию на автора статьи о "его вилле" в Крыму 0
20:13
Артем Дзюба будет капитаном сборной России на матчах Лиги наций 0
19:54
Умер Шарль Азнавур - актер, писатель и лучший эстрадный исполнитель XX века 1
19:37
Полиция завела дело на мать-одиночку, подрабатывавшую за объедки в пиццерии 9
19:08
Коротко о главном: зарплаты барнаульцев в 2021 году, ЗОЖ и ожидания снега
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 1 октября
18:53
Газету со статьей о "доме Дмитрия Киселева" за 200 млн руб. изъяли в Крыму 8
18:38
Рубцовчанку судят за покушение на убийство двухлетней дочери 0
18:27
Осенний призыв в армию начинается в России 0
17:47
Нобелевская премия по медицине присуждена за новые методы лечения рака 0
17:33
Акинфеев покидает сборную России: "Ухожу со спокойной душой" 0
17:22
Жителя Новосибирска арестовали на Алтае по обвинению в убийстве жены 0
17:13
Вокруг да около: как в Барнауле отметили всемирный День ходьбы 2
17:03
Более 700 грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые 8 часов 8
16:51
Виктор Томенко пообещал прорыва и денег для алтайских театров в 2019 году 6
16:34
Певица Марина Хлебникова нашла бывшего мужа мертвым 0
16:26
Движение ограничат на трассах под Барнаулом из-за военных учений 0
16:15
Продажу пива в алюминиевых банках ночью и в ларьках не поддержали в Думе 1
16:07
Два человека погибли после столкновения автомобиля со столбом на Алтае 0
15:54
Жительница Барнаула жалуется на "слияние" пешеходного перехода и остановки 6
15:37
Барнаульская ТЭЦ-2 снизит объемы выброса золы в атмосферу еще на 900 тонн 5
15:26
Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Александр Захарченко 8
15:14
57 пешеходов погибли в Алтайском крае в результате аварий с начала года 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.