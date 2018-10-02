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Всероссийская тренировка по гражданской обороне проходит в Алтайском крае 1 – 3 октября – на время учений для региона будет действовать свой сценарий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В региональном главке МЧС России отмечают, что в ходе тренировки в каждом субъекте страны будет отработан целый комплекс мероприятий: оповещение и сбор руководящего и личного состава органов управления, уточнение планов гражданской обороны и защиты населения, порядок проведения эвакуационных мероприятий в случае ЧС.

Также специалисты уточнят наличие запасов материальных средств и порядок их выдачи, выполнят другие мероприятия.

Накануне рабочие вопросы были отработаны в рамках заседания руководящего состава гражданской обороны региона и межведомственных оперативных штабов разного уровня.

Губернатор края Виктор Томенко, говоря об этом, отметил: "Проводимая тренировка должна показать степень готовности органов управления и сил гражданской обороны края к выполнению мероприятий гражданской обороны. Результаты самым тщательным образом будут проанализированы для повышения эффективности работы, корректировки наших планов на всех уровнях".

Начальник ГУ МЧС по региона Игорь Лисин, в свою очередь, подчеркнул, что в период проведения тренировки необходимо уделить особое внимание каждой задаче на каждом уровне управления гражданской обороной.

Отметим, что 2 и 3 октября силы и средства гражданской обороны, спасательных воинских формирований, федеральной противопожарной службы МЧС России, аварийно-спасательных формирований, ГИМС и другие взаимодействующие структуры проведут практические тренировки по выполнению действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Во время проведения учения Алтайскому краю будут даны свои учебные задачи, в ходе решения которых будут выполнены практические мероприятия по проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ЧС", — резюмируют в региональном главке МЧС.