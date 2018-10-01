Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после обнаружения в московской квартире тела своего бывшего мужа Антона Логинова, сообщает "Московский комсомолец".

Как стало известно изданию, в декабре прошлого года экс-супруг певицы перенес тяжелейший инсульт. После этого мужчине требовался постоянный уход и поддержка. В последнее время он стремительно худел, появились проблемы с давлением, стали регулярными обмороки.

Поскольку бывших возлюбленных связывали теплые дружеские отношения, Хлебникова забрала его к себе. С Логиновым переехала и любимая кошка музыканта породы мейкун.

"Антон буквально таял на глазах, был в подавленном настроении. А когда умерла его кошка, так он вообще стал сам не свой", — рассказала полиции племянница певицы.

В день трагедии, 30 сентября, она отправилась по делам, а когда вернулась вечером, сразу заподозрила неладное. В квартире было слишком тихо. Певица нашла тело Логинова и его прощальную записку в компьютере. В нем мужчина в последний раз признался бывшей жене в любви.

Около двух часов ночи у певицы началась невротическая реакция на пережитый стресс, в связи с чем ей дважды вызывали скорую. Во второй раз врачи доставили артистку в специализированную больницу.