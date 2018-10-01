Барнаульский режиссер стал лауреатом международного киноконкурса

Барнаульский режиссер Сергей Бажин стал лауреатом престижного международного киноконкурса "Я люблю мир", сообщается на YouTube-канале "Наши новости".

Отмечается, что работы Бажина, снятые в жанре рекламного промо-кино, получили первые премии в номинациях, прославляющих человека труда.

"Киноконкурс — это международный смотр документальных короткометражных фильмов и социальных видеороликов. Он проходит в рамках пятого по счету Форума мира при содействии правительства России", — говорится в сюжете.