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Минэкономразвития спрогнозировало возврат курса доллара к 64 рублям

, ИА "Амител"
Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными

Фото: brodv.ru

Минэкономразвития России ожидает, что в октябре-декабре курс доллара вернется к отметке 64-65 руб., говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года, пишет РБК.

В министерстве указывают, что фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными.

Среди таких факторов Минэкономразвития называет значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов и экономический рост.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин также заявил, что его министерство считает курс 64 руб. за доллар фундаментальным значением и не планирует менять этот прогноз на конец года.

Также Орешкин сказал, что Минэкономразвития не станет сильно менять свои прогнозы на конец 2019 года и последующие периоды.​

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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