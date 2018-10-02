Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, рассказала, что формула расчета пенсий должна быть модернизирована с 2025 года — будет "иной порядок установления размеров пенсии", но говорить об отмене пенсионных баллов некорректно, пишет "Коммерсант".

Голикова напомнила, что с 1 января 2019 года в пенсионном законодательстве будет жестко фиксирована стоимость пенсионного коэффициента.

Это позволит россиянам пересчитать, в каком объеме будет повышаться и как будет устанавливаться пенсия в течение следующих шести лет. Вице-премьер пояснила, что "до 2018 года включительно стоимость пенсионного коэффициента устанавливалась законом о бюджете, и методология установления была неочевидна и непонятна".

"Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров [коэффициентов], чем тот, который действовал сейчас", — подчеркнула Голикова.

Отвечая на вопрос, планируется ли отказ от балльной системы, она заявила, что в законодательстве нет понятия пенсионных баллов, есть пенсионный коэффициент, от которого пока не планируется отказываться.

"У нас нет в законодательстве понятия балл и никогда не было, это сленг, который сформировался за недавний период времени, у нас есть система пенсионных коэффициентов. Действовала и действует пока до 1 января 2019 года", — пояснила Голикова.

Сейчас, по ее словам, "происходит отказ от той методологии расчета, которая действовала ранее": "Если коротко, то сейчас будет первая модернизация на первые шесть лет, а потом вторая".

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что правительство обсуждает отказ от пенсионных баллов. В Минтруда после этого уточнили, что речи об отказе от балльной системы не идет и обсуждается лишь формула расчета индексации пенсий.