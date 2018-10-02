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Правительство вновь задумалось о введении социальной нормы энергопотребления. Документ, так и не вступивший в силу в 2014 году, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, который предложил заинтересованным ведомствам подготовить нормативные документы до середины января, пишет "Коммерсантъ".

Согласно схеме, которую рассматривали в кабмине, социальная норма энергопотребления фиксируется на отметке в 300 кВт ч в месяц. Укладывающееся в эту цифру потребление будет оплачивается по базовому тарифу, а если нет — то по повышенному. Если же потребление превышает 500 кВт в, то оплата происходит по "экономически обоснованному" тарифу.

Нынешний документ отличается от варианта 2013 года тем, что объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения". В правительстве считают, что в соцнорму уложится большинство домохозяйств.

При этом в правительстве обсуждают сокращение числа категорий потребителей, которых приравняют к населению. Например, возможна постепенная отмена льготных тарифов для жителей сельской местности, а также для квартир с электроплитами или электроотоплением.

В ФАС указали, что опыт социальной нормы успешно зарекомендовал себя в Крыму. При этом заместитель главы ведомства Виталий Королев уверен, что подобная практика не только стимулирует проводить меры по энергосбережению, но и сократит перекрестное субсидирование.