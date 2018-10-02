Фото: ekburg.tv
Правительство вновь задумалось о введении социальной нормы энергопотребления. Документ, так и не вступивший в силу в 2014 году, на этот раз в целом одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, который предложил заинтересованным ведомствам подготовить нормативные документы до середины января, пишет "Коммерсантъ".
Согласно схеме, которую рассматривали в кабмине, социальная норма энергопотребления фиксируется на отметке в 300 кВт ч в месяц. Укладывающееся в эту цифру потребление будет оплачивается по базовому тарифу, а если нет — то по повышенному. Если же потребление превышает 500 кВт в, то оплата происходит по "экономически обоснованному" тарифу.
Нынешний документ отличается от варианта 2013 года тем, что объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения". В правительстве считают, что в соцнорму уложится большинство домохозяйств.
При этом в правительстве обсуждают сокращение числа категорий потребителей, которых приравняют к населению. Например, возможна постепенная отмена льготных тарифов для жителей сельской местности, а также для квартир с электроплитами или электроотоплением.
В ФАС указали, что опыт социальной нормы успешно зарекомендовал себя в Крыму. При этом заместитель главы ведомства Виталий Королев уверен, что подобная практика не только стимулирует проводить меры по энергосбережению, но и сократит перекрестное субсидирование.
Комментарии
совести нету у наших избранников - хотя мы из и не избирали
А как быть тем кто и так платит 20-30 тысяч за электричество, так как газ "Народное достояние" не провели и приходится топить электрокотлом? Замерзать? Разорятся? Позор!
Пора правителей с прихлебателями учить законам партизанской войны
Если что, так в России сейчас имеется перепроизводство электроэнергии. Т.е. электроэнергии производится больше, чем потребляется. Ведь промышленность и сельхозпредприятия по сути исчезли.
Так что все разговоры об энергосбережении в РФ --- это наглый обман.
норма энергопотребления - это есть дефицит электроэнергии
В селе значит живёт скот, а не население?
Иногда не укладываемся: в период отключения горячей воды - работает водонагреватель, когда весной отключают отопление, а осенью не торопятся его запустить - жрет энергию обогреватель, во второй половине лета, когда идут массовые заготовки (электроплита).
Вот если бы на год сделать норму 300×12 мес, тогда в среднем - да.
И что значит "на точку"? Кто один живет, кто впятером.
2.10.2018 09:02
- гость -
к чему это призывает???
2.10.2018 09:09
модератору
ну а чё они своими действиями добиваются?
дежавю? недавно была уже новость про это. Я еще писал, что это - попытка снизить нагрузку на элекросети в преддверии зимы.
2.10.2018 09:09
модератору
К чему? Обоснуй. Вспотела?
Это геноцид больших семей.
Ничего не делая собираем ... с населения.
1. У нас не дефицит электроэнергии, у нас цена ниже экономически обоснованной, дотируется за счет бизнеса и бюджета.
2. Для электропотребления и водогреек соцнорма другая и выше.
3. Делать соцнорму для семьи из одного или 5 человек одинаковой - не верно принципиально. Все законодательство по нормативам заточено по человека.
2.10.2018 09:45
- гость -
Чубайс такое обоснование уже провел. В итоге зарплаты как в Африке, а цена на
электроэнергию как в Америке. Вот и все обоснование.