Фото: odnastroka.ru

Восьмибалльные пробки образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 2 октября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженным оказался Павловский тракт, отрезки улиц Матросова и Северо-Западной, а также проспект Ленина на участке от пересечения с последней улицей до площади Октября. Скорость движения авто не превышает здесь 5-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на улице Попова в районе перекрестков с проспектом Космонавтов, улицами Антона Петрова, Энтузиастов и Балтийской, на участках улиц Георгиева, Эмилии Алексеевой, Челюскинцев и Молодежной, а также на перекрестках Малахова — Власихинская, проспект Калинина — Северо-Западная, проспект Строителей — Красноармейский.

Добавим, что в городе произошла одна авария. Отметка на карте находится на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Чкалова.