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Барнаул "встал" в восьмибалльных пробках утром 2 октября

, ИА "Амител"
В городе произошла одна авария

Фото: odnastroka.ru

Восьмибалльные пробки образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 2 октября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженным оказался Павловский тракт, отрезки улиц Матросова и Северо-Западной, а также проспект Ленина на участке от пересечения с последней улицей до площади Октября. Скорость движения авто не превышает здесь 5-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на улице Попова в районе перекрестков с проспектом Космонавтов, улицами Антона Петрова, Энтузиастов и Балтийской, на участках улиц Георгиева, Эмилии Алексеевой, Челюскинцев и Молодежной, а также на перекрестках Малахова — Власихинская, проспект Калинина — Северо-Западная, проспект Строителей — Красноармейский. 

Добавим, что в городе произошла одна авария. Отметка на карте находится на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Чкалова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.10.2018 08:58
- гость -

дождика испугались

0  0
2.10.2018 09:07
- гость -

Что будет, когда снег пойдёт?

0  0
2.10.2018 09:12
- гость -

коллапс будет

0  0
2.10.2018 09:13
Влад

Какие пробки стандартно, 35 минут от порога дома до двери офиса, про пробки даже не слышал

0  0
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