Фото: zwezda.net

Поиски двоих подростков из Бийска ведут волонтеры в Алтайском крае — мальчики 13-ти и 15-ти лет пропали 29 сентября.

Как сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", молодые люди ушли из дома и не вернулись. По всей видимости, они являются братьями.

Приметы 15-летнего мальчика: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые. Одежда: темно-синяя толстовка с капюшоном, синие спортивные штаны, черные кроссовки, с собой была черная сумочка.

Приметы 13-летнего мальчика: рост 160 сантиметра, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые. Одежда: зеленый камуфляжный костюм, серые кроссовки, камуфляжная кепка, с собой была черная сумочка.