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Минимальную планку долга, при которой россиянам могут ограничить выезд за границу, хотят увеличить вдвое — с 30 до 60 тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте, авторами которого стали депутаты от ЛДПР, пишет РИА Новости.
Проект внесли в Думу во вторник.
Согласно действующему закону, граждан, которые не исполняют обязательств, наложенных на них судом при выезде из РФ, остановят на границе. С 1 октября прошлого года был поднят порог по "невыездной сумме" с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Но разработчики считают, что сейчас в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.
Также предлагается повысить планку с 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должников — индивидуальных предпринимателей, не погасивших свои задолженности по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения таких требований.
В пояснительной записке к документу говорится, что эти изменения не затрагивают сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением для применения меры по временному ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч рублей.
Комментарии
чего это должникам такое послабление???
поощрение воровства и неплательщиков
депутаты ЗП отрабатывают
хоть как, хоть какими предложениями.
главное - что-нибудь прокукарекать - вот и поработал...
работа депутата:
- предложить закон
- принять закон
- пересмотреть закон
- предложить поправки
- принять поправки
- предложить поправки к поправкам
- принять поправки к поправкам
- повторить п.6 и п.7
вечная работа...
вот что за бред. Ну решите проблему с оплатой долгов на месте в аэропорту и все дела. Нет надо опять придумывать какие-то льготы или послабления для нарушителей. как всегда хорошую идею запороли!!!