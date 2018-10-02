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Минимальную планку долга, при которой россиянам могут ограничить выезд за границу, хотят увеличить вдвое — с 30 до 60 тысяч рублей. Об этом говорится в законопроекте, авторами которого стали депутаты от ЛДПР, пишет РИА Новости.

Проект внесли в Думу во вторник.

Согласно действующему закону, граждан, которые не исполняют обязательств, наложенных на них судом при выезде из РФ, остановят на границе. С 1 октября прошлого года был поднят порог по "невыездной сумме" с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Но разработчики считают, что сейчас в сложившейся экономической ситуации при повышении размера штрафов, снижении покупательской способности национальной валюты данные суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.

Также предлагается повысить планку с 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должников — индивидуальных предпринимателей, не погасивших свои задолженности по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения таких требований.

В пояснительной записке к документу говорится, что эти изменения не затрагивают сумму долга по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненного преступлением для применения меры по временному ограничению на выезд за границу, которая сохраняется на уровне 10 тысяч рублей.