Фото: gorno-altaisk.info

Маральник и огоньки начали повторно цвести в Горном Алтае, хотя на календаре уже октябрь — природа охотно ответила на благоприятную погоду, установившуюся в регионе.

Как сообщают "Новости Горного Алтая", в ботанике подобное явление называют ремонтанностью. Это способностью растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода.

Читайте также: Третий раз за год на Алтае начинает цвести маральник

Напомним, что в прошлом году маральник также цвел в Горном Алтае в октябре.