Журналисты Первого канала побывали в Алтайском крае и рассказали о катастрофической нехватке учителей в сельских школах и об их низкой заработной плате. Многие педагоги не желают уезжать работать на село, где им не предоставляют квартиры. Опытные педагоги предпочитают уходить на пенсию. В потенциале через несколько лет это может стать катастрофой для системы школьного образования региона. Самое любопытное, что врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова на все эти аргументы ответила, что учителя получают МРОТ и якобы 13 тысяч в месяц — достойная зарплата.
Как следует из сюжета, преподаватель по русскому и литературе в селе Николаевка ушел на пенсию и замену не нашли. Все классы остались без предмета. Свободному времени обрадовались многие, но не одиннадцатиклассник Степан Мельман — ЕГЭ сдавать уже в этом году. Юноша написал письмо в СМИ с просьбой решить проблему.
"Долгое ожидание. Мне пришлось сделать хоть что-то лично от себя, проявить инициативу. Я обратился сразу в Министерство образования, но Министерство образования ничего мне не ответило. Я обратился в СМИ", — рассказывает школьник.
Помимо преподавателя литературы, в школе Степана уже три года ищут учителя химии и биологии. Молодые специалисты не хотят ехать в глубинку. Директор рассказывает: все дело в том, что жилье им предоставить не могут, да и зарплаты невысокие. За время вынужденных каникул по литературе про "солнце русской поэзии" старшеклассники уже успели забыть.
К началу учебного года в сельских школах искали 135 учителей, это данные с сайта Министерства образования Алтайского края. Так, например, в селе Шилово уже несколько лет не хватает шести педагогов — по русскому языку, химии, немецкому и по другим предметам. Практически половина штата. В длинном списке еще много школ в отдаленных районах региона.
Реальная цифра нехватки учителей может оказаться больше в несколько раз. Сколько действительно нужно преподавателей, чтобы решить проблему, никто не считал. Часто один педагог вынужден вести сразу несколько разных предметов. Как, например, на другом конце края в Сузопе (Солтонский район Алтайского края — прим. ред.). В местной школе 15 учителей.
В сюжете также рассказали, как в регионе действует, так называемая, система "ученико-класс". В малокомплектных школах зарплата преподавателя зависит от количества уроков. А их совсем немного. В итоге, как жалуются журналистам педагоги, у них зарплата всего три-четыре тысячи рублей в месяц.
"Я получила семь, учитель высшей категории. 38 лет стажа", — рассказывает одна из педагогов.
При этом официально средняя зарплата в Алтайском крае в несколько раз выше — 24,5 тысячи. По закону, для учителей предусмотрены надбавки, например, за научную деятельность или успехи учеников на олимпиадах. Только вот в Сузопе пока не могут похвастаться высокими достижениями, здесь даже интернет работает с перебоями.
На жалобы учителей пришел официальный ответ Министерства образования края: в школе раздут штат. Учеников мало, а учителей много. Необходимо оптимизировать. В ведомстве показали журналистам, что в Сузопе учителя получают 23 тысячи.
"Человек, который вкладывает в качество образования свои силы, то он, конечно, адекватно и получает зарплату. Что значит "мало получает"?! МРОТ получают все!" — заявляет врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.
В селе Лушниково недалеко от Барнаула проблему временной нехватки преподавателей решили при помощи современных технологий. Английский ведет учитель из районной школы, в режиме онлайн по интернет-трансляции.
А в Николаевской школе, благодаря стараниям Степана, все же нашли преподавателя по русскому. В Министерстве образования Алтайского края, тем временем, создали рабочую группу, которая проверит, как действует система "ученико-класс" в малокомплектных школах.
Отметим, что в июле на встрече с педагогами Романовской средней школы губернатор Виктор Томенко обещал решить проблемы в образовательной отрасли края, которые не решались на протяжении долгих лет. В частности, нехватку кадров, низкие доходы и предоставление жилья молодым учителям. Эту задачу Томенко назвал одной из ключевых в своей работе на посту.
Комментарии
13 тысяч в месяц — достойная зарплата
Интересно у Марины Дюбенковой сколько?
ну Томенко всё решит вон в театры можно ходить, лучше школы!
Думаю отсутствие учителей в школах большая проблема, чем отсутствие Марины Дюбенковой на работе, ни один ребенок это отсутствие даже не заметит, а экономия будет, можно будет учителям зарплату повысить
Вот что учителям не доплачивают, то Дюбенковой и достаётся. Так у всех лодырей-хапальщикочиновников.
Я получила семь, учитель высшей категории. 38 лет стажа, — рассказывают учителя
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сказочники. наверное вышли из отпуска и получили за 3 дня
Виктор Томенко обещал решить проблемы в образовательной отрасли края, которые не решались на протяжении долгих лет "25 разрухи во всех областях."
Томенко из своего кармана будет доплачивать??? это системная проблема.
А где Лушниково? Недалеко от Барнаула точно нет такого села. Да и далеко тоже нет.
Главное чтобы министрам хватало, это ещё товарищ Карлин сказал
Дибилов растим. Скоро в стране ни одного нормального инженера не будет. А Дюбенкова будет на улицах тупых отморозов встречать и думать, что их достойно выучили
А, как же Майские указы президента........ Всем все пофиг, на бумаге в статистику пишут одни цифры, а на самом деле..... Вот и средняя по краю. Все враньё! Всех врио надо поменять, без исключения, следующие хоть какое то время может бояться будут.
А Дюбенкова уже назначена Томенко или еще осталась от Карлина?
Да и в городе картина не лучше. Лично знаю учителей начальных классов из Барнаула, работающих в крупных школах, и при этом - в две смены, то есть ведущих два класса сразу. Потому что учителей не хватает, не хотят они за МРОТ выполнять бюрократические хотелки госпожи Дюбенковой. Вон сайт яндекс-работа полон вакансиями учителей всех специальностей в барнаульских школах - а ведь уже октябрь!
Вот уже и Томенко вроде признал, что зарплаты в крае низкие и что проблему надо решать. А Марина по привычке твердит, что всё нормально! Заработался человек. Марина Владимировна, ау, очнитесь! Пластинка сменилась! Не бойтесь, теперь можно говорить про маленькие зарплаты педагогов)))
ну и заголовки!!!!! амик, пригласите филолога, пуст ваши ошибки исправляет!
А где про раскритиковали? Наоборот же, вроде как даже похвалили. Вот, мол проблему то решают.
https://www.1tv.ru/news/2018-10-01/353210-v_altayskom_krae_problemu_nehvatki_uchiteley_reshayut_s_pomoschyu_sovremennyh_tehnologiy
В Алтайском крае проблему нехватки учителей решают с помощью современных технологий
Марина Дюбенкова,а сколько у тебя зарплата? Может, пожертвуешь учителям? МРОТ все получают, да в барнауле у учителей зп - 13 тысяч, что говорить о селах!
"Все нормально, все мрот получают"... ПОЖИЛА БЫ ТЫ НА ЭТИ ДЕНЬГИ ХОТЬ МЕСЯЦ
Как же достало это "у нас в крае все хорошо"
Ну конечно, ничего не делать и получать кучу денег, конечно,хорошо ей!
Гоните ее в шею уже
С радостью отдам этой Дюбенковой свои 30 часов (это почти за двух учителей), пусть ведёт! Кстати, обещали за это целых 20 тысяч(((
http://www.educaltai.ru/about_main/anti_corruption/information/index.php
Декларированный годовой доход за 2017 г.: Дюбенкова М.В. 1046677,24 руб.
На 87 т.р. в месяц можно наверно неплохо жить.
Охренеть, у Дюбенковой 87 тысяч в месяц. Почему на такой должности человек без совести?
проблемы в образовательной отрасли края, которые не решались на протяжении долгих лет
Как так, ведь бывший губернатор Карлин бодро вещал, что всё и везде в ажуре. А сейчас в СФ нехилую зарплату получает от благодарного народа.