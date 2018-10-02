Журналисты Первого канала побывали в Алтайском крае и рассказали о катастрофической нехватке учителей в сельских школах и об их низкой заработной плате. Многие педагоги не желают уезжать работать на село, где им не предоставляют квартиры. Опытные педагоги предпочитают уходить на пенсию. В потенциале через несколько лет это может стать катастрофой для системы школьного образования региона. Самое любопытное, что врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова на все эти аргументы ответила, что учителя получают МРОТ и якобы 13 тысяч в месяц — достойная зарплата.

Как следует из сюжета, преподаватель по русскому и литературе в селе Николаевка ушел на пенсию и замену не нашли. Все классы остались без предмета. Свободному времени обрадовались многие, но не одиннадцатиклассник Степан Мельман — ЕГЭ сдавать уже в этом году. Юноша написал письмо в СМИ с просьбой решить проблему.

"Долгое ожидание. Мне пришлось сделать хоть что-то лично от себя, проявить инициативу. Я обратился сразу в Министерство образования, но Министерство образования ничего мне не ответило. Я обратился в СМИ", — рассказывает школьник.

Помимо преподавателя литературы, в школе Степана уже три года ищут учителя химии и биологии. Молодые специалисты не хотят ехать в глубинку. Директор рассказывает: все дело в том, что жилье им предоставить не могут, да и зарплаты невысокие. За время вынужденных каникул по литературе про "солнце русской поэзии" старшеклассники уже успели забыть.

К началу учебного года в сельских школах искали 135 учителей, это данные с сайта Министерства образования Алтайского края. Так, например, в селе Шилово уже несколько лет не хватает шести педагогов — по русскому языку, химии, немецкому и по другим предметам. Практически половина штата. В длинном списке еще много школ в отдаленных районах региона.

Реальная цифра нехватки учителей может оказаться больше в несколько раз. Сколько действительно нужно преподавателей, чтобы решить проблему, никто не считал. Часто один педагог вынужден вести сразу несколько разных предметов. Как, например, на другом конце края в Сузопе (Солтонский район Алтайского края — прим. ред.). В местной школе 15 учителей.

В сюжете также рассказали, как в регионе действует, так называемая, система "ученико-класс". В малокомплектных школах зарплата преподавателя зависит от количества уроков. А их совсем немного. В итоге, как жалуются журналистам педагоги, у них зарплата всего три-четыре тысячи рублей в месяц.

"Я получила семь, учитель высшей категории. 38 лет стажа", — рассказывает одна из педагогов.

При этом официально средняя зарплата в Алтайском крае в несколько раз выше — 24,5 тысячи. По закону, для учителей предусмотрены надбавки, например, за научную деятельность или успехи учеников на олимпиадах. Только вот в Сузопе пока не могут похвастаться высокими достижениями, здесь даже интернет работает с перебоями.

На жалобы учителей пришел официальный ответ Министерства образования края: в школе раздут штат. Учеников мало, а учителей много. Необходимо оптимизировать. В ведомстве показали журналистам, что в Сузопе учителя получают 23 тысячи.

"Человек, который вкладывает в качество образования свои силы, то он, конечно, адекватно и получает зарплату. Что значит "мало получает"?! МРОТ получают все!" — заявляет врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

В селе Лушниково недалеко от Барнаула проблему временной нехватки преподавателей решили при помощи современных технологий. Английский ведет учитель из районной школы, в режиме онлайн по интернет-трансляции.

А в Николаевской школе, благодаря стараниям Степана, все же нашли преподавателя по русскому. В Министерстве образования Алтайского края, тем временем, создали рабочую группу, которая проверит, как действует система "ученико-класс" в малокомплектных школах.

Отметим, что в июле на встрече с педагогами Романовской средней школы губернатор Виктор Томенко обещал решить проблемы в образовательной отрасли края, которые не решались на протяжении долгих лет. В частности, нехватку кадров, низкие доходы и предоставление жилья молодым учителям. Эту задачу Томенко назвал одной из ключевых в своей работе на посту.