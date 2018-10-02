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Светофоры отключают на двух перекрестках в Барнауле во вторник, 2 октября, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, в связи с проведением плановых ремонтных работ до 16:00 отключены светофорные объекты на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой.

Кроме того, с 12:00 до 14:00 светофоры не будут работать на пересечении улицы Власихинской с Ленточным бором.

Водителей убедительно просят быть внимательнее на данных перекрестках и соблюдать требования дорожных знаков.