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Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи двоих братьев-подростков в Бийске, сообщили в краевом управлении правоохранительного ведомства.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, 15-летний молодой человек и его 13-летний брат ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

"По факту безвестного исчезновения несовершеннолетних следственным отделом по г. Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. По данным следствия, ранее несовершеннолетние уходили из дома", — отмечают в СКР.

Приметы 15-летнего мальчика: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые. Одежда: темно-синяя толстовка с капюшоном, синие спортивные штаны, черные кроссовки, с собой была черная сумочка.

Приметы 13-летнего мальчика: рост 160 сантиметра, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серые. Одежда: зеленый камуфляжный костюм, серые кроссовки, камуфляжная кепка, с собой была черная сумочка.

Граждан, которым что-либо известно о том¸где находятся пропавшие дети, просят сообщать по телефонам: 8 (385-2) 29-80-39, 29-80-02 или 02.