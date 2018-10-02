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Полиция в Яровом задержала местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении мужчины, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, гражданин хотел отомстить потерпевшему за избитого брата. Злоумышленник прямо с порога дома начал наносить удары потерпевшему. В итоге мужчина получил множественные ушибы и перелом челюсти.

В данный момент в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью. В полиции не исключают, что статья может быть изменена на более тяжкую.

"Стоит сказать, что в ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что потерпевшей к инциденту с родственником задержанного отношения не имел. Задержанный отомстил невиновному человеку", — резюмируют в ГУ МВД.